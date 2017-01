Sonnen ist am Montag mit dem Zayed Future Energy Prize in der Kategorie "kleine und mittelständische Unternehmen" ausgezeichnet worden. CEO Christoph Ostermann (siehe Foto: https://twitter.com/sonnen_batterie) habe ihn zur der Eröffnung des World Future Energy Summits in Abu Dhabi entgegen, teilte...

Den vollständigen Artikel lesen ...