BMW lässt sich von der erneuten Strafzoll-Drohung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump nicht schrecken. "Das ist auch legitim als incoming president, dass er seine Politik jetzt verfolgt", sagte Vorstandsmitglied Peter Schwarzenbauer am Montag am Rande der Digitalwirtschaftskonferenz DLD in München.

