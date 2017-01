BERN (dpa-AFX) - Bei seinem Staatsbesuch in der Schweiz hat der chinesische Präsident Xi Jinping eine Lanze für den freien Handel gebrochen. Es sei wichtig sich gegen zunehmende wirtschaftliche Abschottungstendenzen zu stemmen, sagte Xi am Montag bei einem Gespräch mit Wirtschaftsvertretern in Bern. Er nannte die USA und den künftigen Präsidenten Donald Trump, der eine "Amerika zuerst"-Politik propagiert und Handelspakte aufkündigen will, nicht beim Namen.

Xi reist am Dienstag nach Davos weiter. Er ist Hauptredner im Eröffnungsprogramm des Davoser Weltwirtschaftsforums. Dort diskutieren in den kommenden Tagen 3000 Spitzenpolitiker, Top-Manager, Wissenschaftler und Chefs von Nichtregierungsorganisationen über Antworten auf aktuelle Probleme./oe/DP/fbr

