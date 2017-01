HANNOVER (dpa-AFX) - Nach Warnstreiks ist die Tarifrunde für rund 11 000 Beschäftigte der Geld- und Werttransportbranche fortgesetzt worden. Dazu trafen sich am Montag in Hannover Delegationen der Gewerkschaft Verdi und der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW). Verdi verlangt für die Geldboten eine Lohnerhöhung von 1,50 Euro pro Stunde und eine Angleichung der regionalen Tariflöhne. Die Arbeitgeber haben bislang Lohnerhöhungen zwischen 2 und 3 Prozent angeboten. An dem ganztägigen Warnstreik am Freitag hatten sich laut Verdi rund 1000 Mitarbeiter an 19 Standorten beteiligt./brd/DP/stb

