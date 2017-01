Condé Nast International, Verlag von "Vogue", "GQ" und "Vanity Fair", bekommt einen neuen President: Wolfgang Blau, ehemaliger Chefredakteur von "Zeit Online", übernimmt den Posten zum 1. August.

Der ehemalige Chefredakteur von "Zeit Online", Wolfgang Blau (49), wird President von Condé Nast International mit Sitz in London. Blau werde den Vorstandsposten am 1. August übernehmen, teilte das Medienunternehmen am Montag in München mit. "Wolfgang Blau zählt zu den wenigen ...

