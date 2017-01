Millennial Lithium Corp.: Millennial Lithium engagiert RK Equity Advisors als Kapitalmarktberater

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA. 16. Januar 2016. Millennial Lithium Corp. (TSX VENTURE: ML) (FRANKFURT: A3N2) (OTCQB: MLNLF) ("Millennial" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen RK Equity Advisors LLC ("RK Equity") aus New York als Kapitalmarktberater engagiert hat, um Millennial bei der Profilierung des Unternehmens in der institutionellen Investmentgemeinde und der Beschaffung von Kapital für seine Lithiumprojekte in Argentinien zu unterstützen.

In den vergangenen 15 Jahren hat sich RK Equity auf die Beratung von an kanadischen Börsen notierten Ressourcenerschließungsunternehmen spezialisiert einschließlich umfassender Arbeiten mit Lithiumunternehmen während der vergangenen 8 Jahre. RK Equity hat institutionelle Investor Relationships weltweit mit verwalteten Vermögen von über einer Billion Dollar.

Howard Klein von RK Equity sagte: "Wir sind der festen Ansicht, dass Argentinien im Jahr 2017 signifikante Investitionen anziehen und ein wesentlicher, kostengünstiger Anbieter von hochreinen Lithiumchemikalien für die Batterieindustrie werden wird, da Elektrofahrzeuge im nächsten Jahrzehnt zum Massenprodukt werden. Wir sind begeistert, eine Partnerschaft mit Millennial zu haben, um den Bekanntheitsgrad ihres Flaggschiff- Projekts, das Lithium-Soleprojekt Pastos Grandes in der Provinz Salta und des Projekts Cauchari East in der Provinz Jujury zu steigern. Millennials bewährtes technisches und beratendes Team unter der Leitung von Iain Scarr, der Galaxy Resources Projekt Sal da Vida durch die endgültige Machbarkeitsstudie betreute, sowie der strategische Berater Vijay Mehta, geben uns großes Vertrauen, dass Millennial sich in der absehbaren Zukunft einen Platz unter den Top-Lithiumunternehmen verdienen wird.

Das Abkommen hat ab dem 17. Januar 2017 eine Laufzeit von einem Jahr vorbehaltlich Kündigungsrechte beider Parteien. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen wird Millennial eine monatliche Zahlung leisten und Optionen auf Belegschaftsaktien an RK Equity ausgeben.

Vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörden wird Millennial RK Equity und anderen Beratern insgesamt 400.000 Optionen auf Belegschaftsaktien gewähren, die über einen Zeitraum von 2 Jahren zu 1,40 CAD pro Aktie ausübbar sind.

