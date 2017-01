Stuttgart (ots) -



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung mit folgenden Themen:



Küchenmaschinen im Test - welche rührt am besten?



Die Auswahl an Küchenmaschinen reicht von teuren Geräten bis zum Schnäppchen. Welche Maschine ist die Beste? "Marktcheck" vergleicht günstige Markengeräte von Bosch, Moulinex und Kenwood.



Angst vor Einbrechern - wenn man sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlt



Die Zahl der Einbrüche nimmt zu. Das Vorgehen der Kriminellen wird dabei immer dreister. "Marktcheck" zeigt, wie man sich vor Einbrechern schützen kann.



Alles echt? Wer im Internet Markenprodukte bestellt, erhält häufig Fälschungen



Markenartikel sind beliebt und werden im Internet gerne bestellt. Wie findet man heraus, ob es sich dabei tatsächlich um Markenware handelt? Welche Konsequenzen drohen Verbrauchern, die absichtlich oder aus Versehen Fälschungen bestellen? "Marktcheck" klärt auf.



Heiße Zitrone - was taugen die Vitamin C-Pülverchen aus dem Beutel?



Um das Immunsystem zu stärken, greifen Verbraucher gerne zur heißen Zitrone aus dem Beutel. Das Getränk lässt sich schnell zubereiten und enthält viel Vitamin C. Fördern die Pülverchen die Gesundheit wirklich? Wie viel Zitrone enthalten sie und schmecken die Instant-Pulver auch?



Rauchmelder - wo müssen sie hängen, wer haftet bei Fehlalarm?



Seit Anfang dieses Jahres herrscht in fast allen deutschen Bundesländern Rauchmelder-Pflicht. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, welche Konsequenzen drohen, wenn man keinen besitzt. Außerdem erläutert er, wer für Montage und Instandhaltung der Geräte zuständig ist.



Tipp der Woche - Silber reinigen



"Marktcheck" testet, wie man Gegenstände aus Silber einfach und schnell reinigen kann.



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.



