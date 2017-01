DIE FOLGENDE ANLEIHE IST AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING BOND IS SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL



1,26 AAREAL BANK MTN. (17/24) A1TNC3 DE000A1TNC37 19.01.2017 HANDELSZEITENDE