Zürich - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalystin Pinar Ergun von der UBS: Pinar Ergun, Aktienanalystin der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).

Den vollständigen Artikel lesen ...