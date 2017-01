Zürich - In ihrem Whitepaper für das Weltwirtschaftsforum in Davos erläutert UBS, wie Privatvermögen dafür eingesetzt werden kann, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen - ein Beitrag zum diesjährigen Thema des Forums, «Responsive and Responsible Leadership».

Am Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos hat UBS heute ihr Whitepaper Mobilizing Private Wealth for Public Good (Mobilisierung von Privatvermögen für das öffentliche Wohl) präsentiert. UBS sieht darin ein wichtiges Element anpassungsfähiger und verantwortungsvoller Führung - das diesjährige Thema des WEF.

Privatvermögen könnte beim Erreichen der Nachhaltigkeitsziele eine wesentlich grössere Rolle spielen.

Das Whitepaper, welches von Experten aus verschiedenen UBS-Abteilungen erstellt wurde, kommt zum Schluss, dass die meisten Initiativen das Potential übersehen, welches Privatvermögen bei der Schliessung von Finanzierungslücken für die SDG haben könnte.

Laut der Deutschen Bank betrug das globale Vermögen privater Haushalte 2015 insgesamt 250 Billionen US-Dollar. Um die SDG zu erreichen, werden pro Jahr 5 bis 7 Billionen US-Dollar benötigt, so das Brookings Institute. Anlagen von Privatvermögen sind in der Regel längerfristig ausgerichtet, wie auch die SDG selbst. Auch unterliegt Privatkapital weniger aufsichtsrechtlichen und anderen Beschränkungen als institutionelles Kapital.

Privatkapital dürfte bei der Finanzierung bestimmter SDG eine entscheidende Rolle spielen

Privatinvestitionen könnten bei der Finanzierung folgender Nachhaltigkeitsziele entscheidend sein: den Hunger beenden, hochwertige Bildung gewährleisten, Gesundheit und Wohlergehen fördern, Zugang zu bezahlbarer und sauberer Energie sichern, nachhaltige Industrie, Innovation und Infrastruktur unterstützen sowie Massnahmen zum Klimaschutz ergreifen.

Anreize für Privatinvestitionen können dadurch geschaffen werden, dass auf die Nachhaltigkeitsziele ausgerichtete Impact Investments weiter verbreitet werden, die Finanzierungslücken durch bessere Daten und Messung aufgezeigt werden, die Investitionsbedingungen und Offenlegungen standardisiert werden und indem Anleger und Anlagemöglichkeiten durch Initiativen wie elektronische Plattformen zusammengeführt werden.

UBS und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen



