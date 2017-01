Aschaffenburg/Frankfurt am Main (ots) - Gas-Union ermöglicht verbindliche Gaspreise nun auch mit Energy-Dashboard



Zur Vereinfachung des Tagesgeschäfts für Stadtwerke und Industriekunden haben die Unternehmen Gas-Union GmbH, Energie Quader GmbH und e-Brokers GmbH eine Kooperation abgeschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Unterbreitung eines gemeinsamen Angebots über das Kundenportal Energy-Dashboard, welches nicht nur eine Gasbeschaffung per Mausklick sowie eine Portfolio- und Limit-Überwachung ermöglicht, sondern auch aktuelle Marktinformationen und Lieferangebote mit Live-Preis-Erstellung bietet.



Weitere Details erhalten Sie unter http://www.energy-dashboard.de und während der E-world vom 7. bis 9. Februar 2017 auf den Messeständen der Gas-Union GmbH (Halle2 Stand 228) und der Energie Quader GmbH (Halle1 Stand 420).



