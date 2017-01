Saudi-Arabien zählt immer noch zu den größten Ölstaaten. Weniger als ein Prozent des Energiebedarfs wird aus erneuerbaren Energien gedeckt. Nun will das Land Milliarden in Ökostrom investieren.

Der Ölgigant Saudi-Arabien will seine Energieversorgung breiter aufstellen und in den kommenden Jahren bis zu 50 Milliarden Dollar in Ökostromprojekte investieren. Die ersten Ausschreibungen würden in den kommenden Wochen starten, kündigte Energieminister Chalid al-Falih am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...