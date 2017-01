Frankfurt - Die Metallpreise starten nach deutlichen Zuwächsen Ende letzter Woche mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Dennoch koste Aluminium klar mehr als 1.800 USD je Tonne, während sich Kupfer bei rund 5.900 USD je Tonne halte. Ein Blick auf die Exportseite der chinesischen Handelsstatistik zeige, dass China 2016 sowohl weniger Stahlprodukte als auch weniger Aluminium als im Vorjahr exportiert habe. Gemäß Daten der Zollbehörde seien die Ausfuhren von Stahlprodukten im Jahresvergleich um 3,5% auf 108,4 Mio. Tonnen gefallen. 2015 sei allerdings eine rekordhohe Menge Stahlprodukte exportiert worden, was den Rückgang etwas relativiere. Dieser sei hauptsächlich auf eine gestiegene inländische Stahlnachfrage im Zuge zahlreicher Infrastrukturmaßnahmen der Regierung zurückzuführen, welche zudem zu einem starken Anstieg der chinesischen Stahlpreise geführt habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...