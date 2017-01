Frankfurt - Gold steigt zum Auftakt der neuen Handelswoche zeitweise auf ein 8-Wochenhoch von knapp 1.210 USD je Feinunze, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.In Euro gerechnet verteuere sich Gold auf 1.135 EUR je Feinunze. Gründe hierfür seien unter anderen markige Aussagen des designierten US-Präsidenten Donald Trump wenige Tage vor dessen Amtseinführung sowie neue Entwicklungen beim Brexit. Britischen Zeitungen zufolge werde Premierministerin Theresa May angeblich morgen ihre Pläne zum Brexit konkretisieren. Die britischen Medien würden davon ausgehen, dass May einen "harten Brexit" verkünden werde - darauf würden zumindest Aussagen des britischen Finanzministers hindeuten -, was zur Verunsicherung unter den Marktteilnehmern beitrage.

Den vollständigen Artikel lesen ...