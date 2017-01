Frankfurt - Die Ölpreise geben zu Beginn der neuen Handelswoche weiter nach, nachdem sie in der letzten Woche ca. 3% verloren hatten, was dem stärksten Wochenverlust seit Anfang November entsprach, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Brent falle auf 55 USD je Barrel, WTI handele ca. 3 USD niedriger. Der Fokus der Marktteilnehmer richte sich auf die Umsetzung der angekündigten Produktionskürzungen. Nehme man die bisherigen Verlautbarungen der an den Kürzungen beteiligten Produzentenländer als Maßstab, liege diese bei ca. 70%. Wie schwierig die Umsetzung werde, zeige das Beispiel Irak. Dieser wolle zwar seine Ölexporte aus dem Süden des Landes im Januar deutlich reduzieren, habe aber wenige Tage zuvor für Februar eine Ausweitung der Exporte auf ein Rekordniveau in Aussicht gestellt. Wenn die Kürzung nur von so kurzer Dauer sei, werde dies kaum ausreichen, den Ölmarkt ins Gleichgewicht zu bringen. Dann dürften sich auch die auf steigende Preise setzenden Marktteilnehmer aus dem Markt zurückziehen und die Preise entsprechend unter Druck geraten.

