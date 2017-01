Bonn (ots) - Der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck hält im Schloss Bellevue seine Abschiedsrede. Darin will er die Frage beantworten: "Wie soll es aussehen, unser Land?" Diese Frage stand schon bei seiner Antrittsrede am 23. März 2012 im Mittelpunkt. phoenix überträgt seine Rede live. Korrespondent Erhard Scherfer ist vor Ort und kommentiert das Geschehen.



