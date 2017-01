Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hugo Boss nach vorläufigen Eckdaten für 2016 von 52 auf 56 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. In Reaktion auf die Mitteilung des Modekonzerns, wonach der Ergebnisrückgang 2016 voraussichtlich am oberen Rand der bisherigen Prognose liegen wird, habe er seine Ergebnisschätzungen leicht nach oben revidiert, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Montag. Sein fairer Wert orientiere sich an den Bewertungsmultiplikatoren der Vergleichsgruppe. Die Unwägbarkeiten für das laufende Geschäftsjahr 2017 blieben aber./ajx/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0111 2017-01-16/16:49

ISIN: DE000A1PHFF7