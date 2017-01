Defama kauft zwei Fachmarktzentren in Büdelsdorf und in Wittenburg. Mieter in Büdelsdorf sind unter anderem Deichmann, Takko und TEDi. In Wittenburg gehören Deichmann und Takko sowie das Dänische Bettenlager zu den Mietern. Die beiden Objekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...