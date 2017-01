Mainz (ots) -



Ein volles Wintersportprogramm erwartet die Zuschauer von Donnerstag, 19. Januar, bis Sonntag, 22. Januar 2017, im ZDF. Zu den Höhepunkten zählen die alpinen Wettbewerbe in Kitzbühel auf der berühmt-berüchtigten Streif, die Biathlon-Rennen im italienischen Antholz sowie die Speed-Disziplinen der alpinen Damen in Garmisch-Partenkirchen.



Darüber hinaus steht die ganze Bandbreite des Wintersports - live und in Zusammenfassungen - im Blickpunkt von "ZDF SPORTextra". Die Palette reicht vom Bob-und Skeleton-Weltcup im schweizerischen St. Moritz über die Skisprungwettbewerbe der Herren in Zakopane/Polen und der Damen im japanischen Zao bis hin zu den Weltcups der Langläufer im schwedischen Ulricehamn und der Nordischen Kombinierer in Chaux Neuve/Frankreich.



Los geht's am Donnerstag, 19. Januar 2017, um 14.00 Uhr mit dem Einzelrennen der Biathlon-Damen beim Weltcup in Antholz. Auch das Einzel der Herren sowie die Massenstartrennen und die Staffeln werden an den Folgetagen aus der italienischen Biathlon-Hochburg live übertragen. Der Abfahrtsklassiker im österreichischen Nobelskiort Kitzbühel steht am Samstag, 21. Januar, auf dem Programm, der Slalom mit Felix Neureuther an selber Stelle am Sonntag, 22. Januar. Zu einem Highlight aus deutscher Sicht könnte sich der Team-Wettbewerb der Skispringer in Zakopane entwickeln, der ebenfalls am Samstag übertragen wird.



Weitere Informationen, Videos oder Livestreams können im ZDF-Online-Angebot unter zdfsport.de abgerufen werden.



Die ZDF-Wintersportsendezeiten in der Übersicht:



Donnerstag, 19. Januar 2017



14.00 - 16.00 Uhr: Biathlon: Einzel Damen, Antholz/Italien



Freitag, 20. Januar 2017



11.15 - 13.00 Uhr: Ski alpin: Super-G Herren, Kitzbühel/Österreich, Skispringen: Weltcup Damen, Zao/Japan



14.00 - 16.00 Uhr: Biathlon: Einzel Herren, Antholz/Italien, Skeleton-Weltcup, St. Moritz



Samstag, 21. Januar 2017



10.05 - 18.00 Uhr u.a.: Ski alpin: Abfahrt Damen, Garmisch-Partenkirchen,



Ski alpin: Abfahrt Herren, Kitzbühel/Österreich



Biathlon: Massenstart Damen, Staffel Herren, Antholz/Italien



Skispringen: Weltcup Team, Zakopane/Polen



Sonntag, 22. Januar 2017



10.20 - 18.00 Uhr u.a.:



Ski alpin: Slalom Herren, Kitzbühel/Österreich



Ski alpin: Super-G Damen, Garmisch-Partenkirchen



Biathlon: Massenstart Herren, Staffel Damen, Antholz/Italien



