Bonn (ots) - Großbritanniens Premierministerin May will am Dienstag ihren Brexit-Fahrplan verkünden. Der künftige amerikanische Präsident Trump erwartet gar weitere Austritte von Mitgliedsstaaten aus der EU. Außerdem werden in Frankreich, Niederlande und in Deutschland neue Regierungen gewählt. Die Staatengemeinschaft steht damit vor großen Aufgaben, muss nicht zuletzt Antworten auf Euro- und Flüchtlingskrise finden. Schwierig gestaltet sich auch die Suche nach einer Nachfolge für Parlamentspräsident Martin Schulz.



Was wollen die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten? Wie reagiert die EU auf die Brexit-Pläne? Welche Folgen hat die künftige Politik Trumps für Europa?



Alexander Kähler diskutiert u.a. mit



- Aleksandra Rybinska, Journalistin "wSieci" - Boris Kálnoky, ungarischer Journalist - Ralph Sina, WDR/ NDR-Hörfunk Brüssel



Wiederholung um 24:00 Uhr.



