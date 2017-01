Zum Wochenstart hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.554,71 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,64 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Beobachtern zufolge sorgten unter anderem die Interview-Äußerungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump und Berichte, nach denen die britische Premierministerin Theresa May in einer Grundsatzrede am Dienstag einen "harten Brexit" ankündigen wird, für Zurückhaltung bei den Anlegern. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,06 US-Dollar (-0,26 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.202,47 US-Dollar gezahlt (+0,42 Prozent).

Das entspricht einem Preis von 36,49 Euro pro Gramm.