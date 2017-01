Köln (ots) - Zum Tod des Schauspielers Franz Jarnach alias "Schildkröte" in Olli Dittrichs Improvisationscomedy "Dittsche" äußert sich WDR-Unterhaltungschef Siegmund Grewenig:



",Halt die Klappe, ich hab Feierabend' - mit diesem Satz hat sich Franz Jarnach als ,Schildkröte' seit 2004 in die Fernsehgeschichte gespielt. Jetzt ist Franz Jarnach gestorben, und nicht nur im Eppendorfer Imbiss wird er schmerzlich fehlen. Wir werden den Rock'n Roller, der im Baumarkt an der Säge stand, sehr vermissen und sind traurig."



