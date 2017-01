Expertenmeinung

Vier Zinserhöhungen in den USA

Eine anziehende Konjunktur und eine höhere Inflationsrate führen zu steigenden Zinsen in den USA. Die Zentralbank Fed wird im laufenden Jahr ihre Leitzinsen wahrscheinlich vier Mal auf ein Niveau von 1,5 bis 1,75 Prozent heraufsetzen, prognostiziert Bob Michele, Chief Investment Officer von J.P. Morgan Asset Management.

Es könnte jedoch auch steiler aufwärts gehen, so Michele. Sollte das US-Wirtschaftswachstum an Schwung gewinnen und die Inflation auf eine Jahresrate von über zwei Prozent steigen, dürfte sich die Fed unwohl fühlen. Sechs Erhöhungen brächten den Leitzins dann auf 2,0 bis 2,25 Prozent, was einem Realzins von null Prozent entspräche. Damit wäre die Geldpolitik immer noch sehr locker.

