Servion Global Solutions (http://www.servion.com), ein Spezialist im Bereich des Customer Experience Management (CEM), hat heute bekanntgegeben, dass seine System- und Wartungsdienste für die Softwareentwicklung (http://servion.com/technology-services/) im Rahmen der Capability Maturity Model Integration (CMMI)® des CMMI Institute neu mit Level 3 bewertet wurden. Die Bewertung wurde von KPMG durchgeführt, eine Weltklasseorganisation auf diesem Gebiet. Durch die Neubewertung mit CMMI Maturity Level 3 für Entwicklung und die Erweiterung um CMMI Maturity Level 3 für Dienstleistungen kann Servion seiner Vision Nachdruck verleihen, Unternehmen dabei zu helfen, die Berührungspunkte mit ihren Kunden zu einem Erlebnis zu machen und die Kundenerfahrung insgesamt zu verbessern.



CMMI-DEV and Services -- Multi-model (Integration Reifegradmodell Entwicklung und Dienstleistungen -- Multimodell), entwickelt vom Software Engineering Institute der Carnegie Mellon University, ist ein Prozessrahmenwerk, das Organisationen bei der Aufstellung und Verbesserung ihrer Prozesse für Softwareentwicklung und -wartung sowie Projektmanagement unterstützt.



Die Akkreditierung mit CMMI® erhalten nur Organisationen, die ein hohes Maß an organisatorischen Standards und effektive Projektmanagementprozesse nachweisen können. Erfahrungen in der Branche lassen darauf schließen, dass die Prozessverbesserung mit der CMMI® Product Suite zu Verbesserungen bei Zeitplanung und Kostensituation, Produktqualität, Rendite und anderen Erfolgsgrößen führt.



Es unterstreicht die Verpflichtung der Organisation zu kontinuierlicher Prozessverbesserung sowie ihr Engagement für Qualität und effektive Bereitstellung von Systemen und Softwaretechnik. Servion erreichte 2010 die Bewertung mit CMMI-Dev Maturity Level 3. Die Standardprozesse der Organisation, die als Grundlage für Maturity Level (Reifegrad) 3 dienen, sind etabliert und werden mit der Zeit immer mehr verbessert. Durch diese Bewertung werden Wiederholbarkeit und Konsistenz bei Durchführung und Bereitstellung bescheinigt.



"Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg, der ein klares Zeichen ist für Servions klare Verpflichtung zu globalen Standards und Kundenzufriedenheit. Wir werden auch weiterhin auf Basis dieser Leistungsverpflichtung unseren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert liefern", sagte Sivakumar Natarajan, Chief Delivery Officer bei Servion Global Solutions.



"Die Qualitätsgeschichte von Servion ist Ausdruck unserer Unternehmensvision. Dieser bemerkenswerte Erfolg geht auf die harte Arbeit, den Erfindergeist und die Präzision unserer Teams zurück", kommentierte Subhashini M, Quality Head bei Servion Global Solutions.



Informationen zu Servion



Servion unterstützt Unternehmen bei der Neuaufstellung ihres Customer Experience Management. Servion ist ein plattformgestützter Systemintegrator, der durch Automatisierung & Integration verschiedener Kanäle zur Kundeninteraktion das Kundenerlebnis verbessert. Die CX-Experten von Servion in den USA, GB, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur und Indien wickeln jährlich mehr als 10 Milliarden Kundeninteraktionen in 60 Ländern und auf 6 Kontinenten ab und liefern messbare Ergebnisse durch Beratung, fortschrittliche Technologien und branchenspezifische IP-Plattformen.



