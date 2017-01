Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Eine absolute Premiere fand heute Vormittag in Köln statt. Die Verbraucher-Kampagne GibDirStoff ging erstmals auf die Straße und demonstrierte GEGEN FFK. Der Aufruf: Stoppt die freie Fensterkultur! Zahlreiche namhafte Vertreter der Heimtextilbranche und ihre Anhänger wurden laut und forderten die Bevölkerung auf, wieder mehr Stoff in die eigenen vier Wände einziehen zu lassen. Denn: Mit Stoff lebt man besser!



Offiziell angemeldet und genehmigt, begleitet von Mitgliedern der Initiative Textile Räume (ITR), Raumausstattern, Studenten der Architektur und Textilwirtschaft sowie zahlreichen Besuchern startete die Demonstration lautstark um 9.00 Uhr vor dem Kölner Dom. Der Weg führte die Demonstranten, ausgestattet mit wirkungsvollen Transparenten und Plakaten, über die Hohenzollernbrücke bis zum Messe-Eingang Süd.



"Mit der großen Premiere dieser Demonstration möchten wir mit einem Augenzwinkern stärker auf Interiortextilien aufmerksam machen. Die imm Cologne ist das perfekte Umfeld, die für uns wichtigen Zielgruppen wie Raumausstatter, Interior Designer, Innenarchitekten aber auch Verbraucher anzusprechen. Wir möchten mit der Aktion ganz klar die Bedeutung von Wohntextilien schärfen und ins Relevant Set der Bevölkerung bringen", so Holger Rieß, Leiter Marketingausschuss ITR und Marketingleiter SAHCO.



Abschließend wurden die kreativ gestalteten Transparente auf der "Featured Editions" Plattform der ITR (D-009 in Halle 3.2) installiert. Auf der Plattform verbleiben die Plakate und Fahnen als künstlerische Installation und manifestieren während der gesamten Messe die Forderung nach mehr Stoff in Räumen. "Vieles spricht dafür, Stoff in die Raumgestaltung stärker zu integrieren", sagt Holger Rieß. "Stoff steht für Behaglichkeit, gibt jedem Raum das nötige Finish, schafft eine bessere Akustik und bietet vor allem die große Möglichkeit der Individualisierung. Wohntextilien sind damit ganz klar auch Ausdruck des persönlichen Charakters."



OTS: Initiative Textile Räume e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118827 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118827.rss2



Pressekontakt: Nora Behrens behrens@segmenta.de 040 441130 17