ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Minus haben die Aktienkurse an der Börse in Zürich den Handel am Montag beendet. Vor allem die Abgaben bei den Versicherern und Banken drückten auf das Sentiment. Der europäische Bankensektor stellte mit einem Minus von 1,4 Prozent einen der größten Verlierer, ausgelöst durch deutliche Abgaben bei den italienischen Banken.

Der SMI verlor 1,1 Prozent auf 8.363 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und 2 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden dabei 43,57 (zuvor: 55,01) Millionen Aktien.

Die Ratingagentur DBRS hat die Bonität Italiens auf "BBB high" gesenkt. Damit ist das letzte "A"-Rating einer wichtigen Ratingagentur verloren gegangen. Das schlechtere Rating dürfte höhere Abschläge für bei der EZB hinterlegte Sicherheiten zur Folge haben, hieß es. Außerdem steigt mit der Abstufung die Gefahr einer schlechteren Bewertung durch die sehr viel wichtigere Ratingagentur Standard & Poor's im Mai. Für die UBS und CS Group ging es um jeweils 1,7 Prozent nach unten.

Bei den Versicherern drückten vor allem Abstufungen auf das Sentiment. Der Sektor war mit einem Abschlag von 1,5 Prozent der schwächste in Europa. Hier hat die Deutsche Bank die Aktien von Generali auf die Verkaufsliste genommen, und UBS hat zudem Scor von der Kaufliste gestrichen und Swiss Re auf "Verkaufen" gesenkt. Swiss Re waren mit einem Minus von 2,4 Tagesverlierer im SMI.

Adecco fielen um 0,8 Prozent. Die Analysten von RBC haben die Aktie auf "Sector Perform" von "Outperform" gesenkt. Auch Swisscom litten unter einer Abstufung und gaben um 1,5 Prozent nach. Berenberg hat die Aktie auf "Sell" von "Hold" gesenkt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2017 11:37 ET (16:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.