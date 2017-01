BERLIN (dpa-AFX) - Tech-Investor Frank Thelen hat zu mehr Mut und Risikobereitschaft in Zeiten der Digitalisierung aufgerufen. Der Wandel könne nicht aufgehalten werden, sagte der 41-Jährige am Montag auf einer Unternehmer-Konferenz in Berlin. "Wir müssen es verstehen und das Beste daraus machen." Laut Thelen tragen Bereiche wie künstliche Intelligenz, Big Data oder Blockchain maßgeblich zur Veränderung bei.

Experimente hätten gezeigt, "dass der Computer uns heute besser versteht, als wir uns selber", erklärte der Juror der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen". "Natürlich wird da einem unwohl, aber es ergeben sich auch unendliche Möglichkeiten, vor denen wir die Augen nicht verschließen dürfen." Unternehmer in Deutschland und Europa müssten aktiv werden, um nicht abgehängt zu werden. "Den Kopf in den Sand zu stecken, wird nichts nutzen."

Volkswagens IT-Chef Martin Hofmann prognostizierte, dass die Unternehmen spätestens bis 2025 "von Algorithmen überzogen" seien. Wie sehr sich bereits jetzt Firmen durch Digitalisierung verändern, zeige sich etwa am Beispiel von Audi , wo das Fließbandprinzip nach 100 Jahren durch flexiblere und effizienter arbeitende Fertigungsinseln ersetzt werden soll. Diese Stationen sind mit einem oder zwei Facharbeitern besetzt, ein Zentralrechner sorge für die reibungslose Zulieferung der Bauteile. Die Tätigkeit des Menschen entwickele sich immer mehr zu einer Steuerungs- und Überwachungsfunktion.

"Die Zukunft hat längst begonnen", sagte Hofmann. "In den nächsten 10 Jahren werden sich viele Unternehmen aufgrund der Digitalisierung neu strukturiert haben."/jto/DP/stw

ISIN DE0006757008 DE0007664039

AXC0198 2017-01-16/18:13