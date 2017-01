Berlin (ots) -



Wer kennt sie nicht, die überfüllten Abteile, den anstrengenden Platznachbarn oder die Ärgereien am Ticketschalter? Eine Zugfahrt kann mitunter zur echten Belastungsprobe werden - doch die neue N24-Dokumentationsreihe "Mighty Trains" (OT) kann die Zuschauer guten Gewissens eines Besseren belehren.



Tatsächlich gibt es Bahnstrecken, die außergewöhnlich sind: Sei es, weil auf ihnen Züge mit blitzschnellen 285 Kilometern pro Stunde rasen, oder weil ihr riskanter Bau Jahrzehnte gedauert und unzählige Menschenleben gekostet hat. Hier geht es nicht um den gewöhnlichen Pendlerzug. In den Superzügen dieser Welt bedient nur bestens geschultes Bordpersonal und dank des sekundengenauen Timings und einem Höchstmaß an logistischer Expertise wird der Reisende nicht nur sicher, sondern auch in spektakulärer Manier ans Ziel gebracht.



Jede Folge der sechsteiligen Dokumentationsreihe widmet sich einer besonderen Zugstrecke und zeigt, welcher enorme Aufwand betrieben wird, um den reibungslosen Ablauf von Anfang bis Ende zu garantieren. Dabei wirft Moderator Teddy Wilson einen genauen Blick hinter die Kulissen, schaut Ingenieuren bei der aufwendigen Wartung der Züge über die Schulter und begleitet das Zugpersonal bei der täglichen Arbeit. Mithilfe aufwendiger CGI-Animationen wird in jeder Episode ein Blick ins komplexe Innere der Züge gewährt und erklärt, welche Technologien für eine reibungslose und ruckelfreie Fahrt sorgen.



Mit dem "Glacier Express" in die beliebtesten Ski- und Erholungsgebiete der Schweiz, im "Canadian" quer durch die verschneite Landschaft Kanadas oder im australischen "Ghan" durch vier Klimazonen fahren: Diese Doku-Reihe unternimmt eine Reise durch die Welt auf zwei Schienen. Die Dokumentationsreihe "Mighty Trains" (OT) ab dem 19. Januar immer donnerstags ab 21.05 Uhr auf N24 im TV und nach Ausstrahlung in der WELT-Mediathek: www.welt.de/mediathek



Alle Episoden im Überblick: "The Canadian - Der Transkontinental-Express" am 19. Januar um 21.05 Uhr "Der Glacier Express - Im Panoramazug durch die Alpen" am 19. Januar um 22.05 Uhr "Tokaido Shinkansen - Japans Superschnellzug" am 26. Januar um 21.05 Uhr "The Ghan - Der Outbackexpress" am 26. Januar um 22.05 Uhr "North Rail Express - Der Polarzug" am 16. Februar um 21.05 Uhr "Yukon Route Railroad - Der Alaska-Express" am 16. Februar um 22.05 Uhr



