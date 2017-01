Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat einen sehr schwachen Start in die neue Handelswoche erwischt. Donald Trump und die Furcht vor den negativen Folgen eines "harten Brexit" belasten die Dividendenpapiere am Montag weltweit. In einem Rundumschlag hatte der designierte US-Präsident Leitlinien seiner an diesem Freitag beginnenden Präsidentschaft umrissen und mit kritischen Äusserungen zu Deutschland, EU, Nato und Autoindustrie neue Sorgen über seinen Kurs als mächtigster Mann der Welt ausgelöst.

Am Wochenende hatten zudem britische Medien berichtet, dass die Regierung in London bei den Austrittsverhandlungen mit der EU einen harten Kurs fahren wolle. Weil die US-Börsen am Berichtstag infolge des Martin-Luther-King-Day geschlossen blieben, sei der heutige Montag aber eigentlich nur ein "halber Börsentag" gewesen, erklärten Börsianer mit Verweis auf die dünnen Handelsvolumen. Bei den einzelnen Titeln waren News Mangelware, für Bewegung sorgten vor allem Analystenkommentare.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,06% tiefer bei 8'362,60 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 1,01% auf 1'331,49 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,91% auf 9'121,83 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 25 im Minus und nur fünf im Plus.

Swiss Re büssten 2,4% ein, nachdem das Aktienresearch von UBS die ...

