Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Während die erste Reihe unter selektiven Verkäufen litt, ging es in der zweiten Reihe etwas nach oben. Der DAX verlor 0,6 Prozent auf 11.555 Punkte. Der MDAX markierte dagegen im Verlauf ein neues Jahreshoch, er stieg um 0,1 Prozent auf 22.529 Punkte. Der TecDAX legte um 0,5 Prozent auf 1.849 Punkte zu.

"Die Marktbreite sieht weiter gut aus", sagte ein Händler. Marktanalysten sehen den DAX derzeit in einer Spanne zwischen knapp 11.700 und knapp 11.500 Punkten gefangen. Ein Ausbruch über 11.700 Punkte könnte die nächste Rally-Runde einläuten.

Unter Druck standen vor allem die Autotitel, die unter Führung von VW bis zu 2,2 Prozent abgaben. Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende der Bild-Zeitung und der Times ein Interview gegeben, in dem er unter anderem mit massiven Strafzöllen auf deutsche Autos drohte, die in Mexiko gebaut und in die USA exportiert werden sollen.

Brexit-Sorgen und Italien-Abstufung drücken Finanztitel

Auch die Finanztitel litten unter Gewinnmitnahmen. Händler verwiesen auf die Sorgen vor einem so genannten harten Brexit und eine Abstufung der italienischen Bonität durch die Ratingagentur DBRS. Sie hat die Bonität Italiens auf "BBB high" gesenkt. Damit ist das letzte "A"-Rating einer wichtigen Ratingagentur verloren gegangen. Deutsche Bank fielen um 3 Prozent und Commerzbank um 2,2 Prozent.

Auf der Gewinnerseite standen dagegen Versorger-Aktien. RWE zogen um 1,8 Prozent an und Eon um 0,7 Prozent. Goldman Sachs hat laut Händlern RWE auf "Neutral" angehoben und empfiehlt Eon zum Kauf. Auch andere so genannte defensive Aktien wie Beiersdorf und Fresenius schlossen im Plus.

Hugo Boss wird zur Turn-around-Story

Im MDAX war die Aktie von Hugo Boss der größte Gewinner. Sie legte um 7,7 Prozent zu, nachdem der Modehersteller Quartalszahlen vorgelegt hat. Boss hat im vierten Quartal und im Gesamtjahr zwar einen Umsatzrückgang verbucht, allerdings lief das Geschäft im Schlussquartal besser als im Rest des Jahres.

Im TecDAX profitierten Drägerwerk mit einem Plus von 5 Prozent auf 83,76 Euro von einer Kaufempfehlung der NordLB. Das Haus hat das Kursziel für das Medizintechnik-Unternehmen auf 92 von 82 Euro erhöht. Auch die Analysten der LBBW und von Independent Research haben ihre Kursziele für Drägerwerk angehoben, hier liegen allerdings auch die neuen Ziele unter dem aktuellen Kurs.

Im SDAX stiegen Hamburger Hafen um 2,3 Prozent auf 19,26 Euro. Damit markierten sie den höchsten Stand seit Mai 2015.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 62,9 (Freitag: 82,4)Millionen Aktien im Wert von rund 2,17 (Freitag: 2,96) Milliarden Euro. Es gab 9 Kursgewinner und 21 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.554,71 -0,64% +0,64% DAX-Future 11.558,50 -0,52% +0,99% XDAX 11.559,09 -0,49% +0,98% MDAX 22.528,75 +0,13% +1,53% TecDAX 1.849,36 +0,48% +2,08% SDAX 9.722,50 +0,01% +2,13% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,70 14 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2017 11:51 ET (16:51 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.