China und die Schweiz feiern ihre Freundschaft und einigen sich auf noch engere Beziehungen. Gast und Gastgeber überhäuften sich gegenseitig mit Komplimenten - im Kontrast zu dem desaströsen Staatsbesuch 1999.

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat bei seinem Staatsbesuch in der Schweiz eine Lanze für den freien Handel gebrochen. Es sei wichtig, sich gegen zunehmende wirtschaftliche Abschottungstendenzen zu stemmen, sagte Xi am Montag bei einem Gespräch mit Wirtschaftsvertretern in Bern. Er nannte die USA und den künftigen Präsidenten Donald Trump, der eine "Amerika zuerst"-Politik propagiert und Handelspakte aufkündigen will, nicht beim Namen.

Xi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...