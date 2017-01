Bielefeld (ots) - Bielefeld. Mit Sorge hat der Europaabgeordnete Elmar Brok (CDU) auf die jüngsten Interview-Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Brok befürchtet eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und der Europäischen Union. "Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein", sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments im Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Dienstagausgabe). "Ich hoffe, dass nichts dran ist", fügte er hinzu. Brok nennt es "Geschichtsträumerei", wenn Trump behaupte, dass die EU nur gegründet worden sei, um den USA zu schaden. Diese Behauptung sei "Schwachsinn". Die Diskussion um Strafzölle führe nicht weiter, ebenso die Äußerungen Trumps zur internationalen Verteidigungspolitik. "Das kommt einer de-facto-Aufkündigung der NATO in ihrer jetzigen Form gleich", kritisiert Brok.



