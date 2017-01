Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:12 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.294,53 -0,90% +0,12% Stoxx50 3.018,17 -0,95% +0,25% DAX 11.554,71 -0,64% +0,64% FTSE 7.327,13 -0,15% +2,58% CAC 4.882,18 -0,82% +0,41% DJIA 19.885,73 -0,03% +0,62% S&P-500 2.274,64 +0,19% +1,60% Nasdaq-Comp. 5.574,12 +0,48% +3,55% Nasdaq-100 5.059,51 +0,36% +4,03% Nikkei-225 19.095,24 -1,00% -0,10% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,64 +8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,26 52,37 -0,2% -0,11 -2,7% Brent/ICE 55,38 55,45 -0,1% -0,07 -2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.202,94 1.197,49 +0,5% +5,45 +4,5% Silber (Spot) 16,84 16,81 +0,2% +0,03 +5,7% Platin (Spot) 982,75 983,90 -0,1% -1,15 +8,8% Kupfer-Future 2,67 2,69 -0,9% -0,02 +6,4%

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2016, London

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Termine zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Donald Trump und die Furcht der Anleger vor den negativen Folgen eines "harten Brexit" haben an den europäischen Börsen den Start in die neue Handelswoche vermaselt. Händler sprachen aber von lediglich selektivem Verkaufsdruck. Das breite Bild bleibe positiv, weil sich der Verkaufsdruck nur auf wenige Titel und Branchen konzentrierte. Außerdem waren die Umsätze aufgrund des US-Feiertages gering. Die Aktien der deutschen Autohersteller verloren unter Führung von VW bis zu 2,2 Prozent. Der designierte US-Präsident Trump hatte unter anderem mit massiven Strafzöllen auf deutsche Autos gedroht, die in Mexiko gebaut und in die USA exportiert werden sollen. Der Autoindex im Stoxx verlor 1,4 Prozent. Noch etwas stärker fielen die Branchenindizes der Banken und der Versicherer. An der Börse in Mailand ging es mit 1,2 Prozent etwas stärker abwärts als an den anderen Handelsplätzen, nachdem die Ratingagentur DBRS die Bonität Italiens auf "BBB high" gesenkt hat. Versicherer litten zudem unter Analysten-Abstufungen. Auf europäischer Ebene sorgte die Fusion der Brillenhersteller Luxottica und Essilor für Kurskapriolen. Luxottica sprangen um 8,2 Prozent nach oben, Essilor sogar um knapp 12 Prozent. Bei den europäischen Sektoren-Indizes waren Rohstoff-Aktien größter Gewinner. Ihr Index verbesserte sich um 0,6 Prozent, getragen unter anderem von weiter steigenden Eisenerzpreisen. Anglo American und Rio Tinto gewannen je etwa 2 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:24 Fr, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0607 -0,06% 1,0613 1,0624 +0,9% EUR/JPY 121,0895 +0,24% 120,7941 122,20 -4,6% EUR/CHF 1,0724 +0,02% 1,0722 1,0729 +0,1% EUR/GBP 0,8802 -0,17% 0,8849 1,1471 +3,3% USD/JPY 114,14 +0,26% 113,84 115,02 -2,4% GBP/USD 1,2051 +0,47% 1,1994 1,2186 -2,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen haben am Montag die negativen Vorzeichen überwogen. Zurückhaltung vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag und die Furcht vor einem sogenannten harten Brexit dämpften die Kauflust der Anleger. Weil die US-Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen bleiben, waren auch in Asien die Umsätze dünner als sonst, sagten Händler. Der festere Yen drückte in Tokio die Kurse und ließ den Nikkei-225-Index nachgeben. Vor allem Aktien exportorientierter Unternehmen wurden verkauft, weil ein starker Yen ihre Erträge schmälert. Der überraschend deutliche Rückgang der Maschinenbauaufträge im November in Japan trübte die Stimmung zusätzlich. Die Daten gelten aber als volatil. Zu einem plötzlichen Schwächeanfall kam es im späten Handel an den chinesischen Börsen. In Schanghai stürzten die Kurse vorübergehend um über 2 Prozent ab. Teilnehmer sprachen von Panikverkäufen, weil die Börsenaufsicht zahlreiche Börsengänge in rascher Folge forciere. Die Kurse fingen sich jedoch bald. Spekulationen über ein Eingreifen staatlicher Fonds machten die Runde. In Schanghai legten Blue Chips aus der Finanzbranche im Späthandel zu.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Brian Tyler wird ab 1. April Chef von Celesio

Der Pharmagroßhändler Celesio bekommt einen neuen Chef. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende Marc Owen wird nach knapp drei Jahren an der Spitze von Celesio und insgesamt 15 Jahren bei McKesson Ende März in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger wird Brian Tyler, der aktuell President und Chief Operating Officer (COO) von Celesio ist und seit 20 Jahren bei McKesson aktiv ist.

Italien und Deutschland streiten über Abgaswerte bei Fiat

Wegen möglicher Manipulationen der Abgasreinigung bei dem Autohersteller Fiat Chrysler liegen die Regierungen aus Deutschland und Italien miteinander über Kreuz. Das Bundesverkehrsministerium legte am Montag noch einmal mit seiner Kritik an der vermeintlichen Untätigkeit Roms nach und forderte Brüssel zum Handeln auf. "Die EU-Kommission ist gefordert, gegenüber Italien die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen", verlangte ein Sprecher von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU).

January 16, 2017 12:14 ET (17:14 GMT)

