Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Montag gefallen. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0595 US-Dollar gehandelt und damit unter dem Niveau in der Nacht.

Ein ähnliches Bild zeigt das Währungspaar EUR/CHF. Ein Euro kostet derzeit 1,0723 CHF nach 1,0739 am Freitagabend. Nachdem der Euro vor einigen Wochen die Unterstützung um 1,08 nach unten durchschritten habe, ergebe sich aus charttechnischer Sicht ein mittelfristiger Abwärtstrend, heisst es im devisentechnischen Kommentar der ZKB. Der US-Dollar wird derweil mit 1,0120 CHF wieder oberhalb der Marke von 1,01 gehandelt.

Am Devisenmarkt waren starke Verluste beim britischen Pfund das alles beherrschende Thema. Wegen Furcht vor den Folgen einer harten Haltung der ...

