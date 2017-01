Berlin (ots) - Fast die Hälfte der Menschen hierzulande ist für die Abschaffung von Hartz-IV-Sanktionen. Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov, deren Ergebnisse dem "neuen deutschland" vorliegen. Demnach sprachen sich mit jeweils 43 Prozent der Befragten für wie gegen die Abschaffung der Sanktionen aus. Die restlichen 14 Prozent enthielten sich bei der Frage.



Bei der LINKEN und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband zeigte man sich erfreut über das Umfrageergebnis. Es stimme sie zuversichtlich, dass sich richtige Forderungen im Sinne der Menschenwürde und sozialen Grundrechte früher oder später durchsetzen lassen, so LINKE-Vorsitzende Katja Kipping gegenüber dem "neuen deutschland". »Ich werde weiter dafür kämpfen, dass es so schnell wie möglich passiert.«



»Die Ergebnisse der Befragung überraschen uns völlig«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätische Gesamtverband, Ulrich Schneider. Dies sei ein Beleg dafür, dass sich beharrliche, sachliche Aufklärungsarbeit lohne. »Der Gesetzgeber, der ohnehin weiß, dass die Sanktionen heutzutage nicht mehr zu rechtfertigen und sogar schädlich sind, sollte endlich die Konsequenzen ziehen«, so Schneider.



