Straubing (ots) - Doch gibt es mit den Zahlen von Oxfam Probleme: Sie stimmen hinten und vorne nicht und basieren auf zweifelhaftem Material. Die Erhebung hat schwere methodische Mängel. Doch Oxfam erklärt, "unser Bericht will keine Wissenschaft sein und gibt das auch nicht vor". Wirklich nicht? Die Zahlen sind der Welt. Und wird von vielen Menschen für bare Münze genommen, obwohl es sich um Fake-News handelt. Es wird Stimmung gemacht. Aus hehren Motiven. Das jedoch ändert nichts an dem zweifelhaften Vorgehen, das in der Wohlfahrtsindustrie kein Einzelfall ist. Dass etwa Bill Gates oder Marc Zuckerberg, die Oxfam an den Pranger stellt, ihr Vermögen nutzen, um viel Gutes zu tun, interessiert Oxfam nicht.



