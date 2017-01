Erdogans Verfassungsreform hat bislang alle erforderlichen Mehrheiten im Parlament erzielt. Nun geht sie in die entscheidende Wahlrunde. Die Opposition befürchtet, dass Erdogan nun länger als gedacht an der Macht bleibt.

Im Parlament in Ankara geht es häufiger zur Sache, gelegentlich fliegen auch Fäuste. Die Auseinandersetzungen im Streit über die Verfassungsreform sind jetzt von außergewöhnlicher Härte. Die Bilanz einer einzigen Sitzung: eine angebliche Bisswunde am Bein eines AKP-Abgeordneten, eine gebrochene Nase bei einem seiner Parteifreunde, ein beschädigtes Rednerpult. Es geht um nicht weniger als um einen Systemwechsel in der Türkei - der Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ermöglichen könnte, bis 2034 an der Macht zu bleiben.

In 18 Artikeln sind die Vorschläge von Erdogans AKP zusammengefasst, die den Präsidenten außerordentlich mächtig machen würden - zu mächtig, meinen die beiden Oppositionsparteien CHP und HDP, die eine Ein-Mann-Herrschaft befürchten. Bei der ersten Wahlrunde kam dennoch jeder einzelne der 18 Artikel über die notwendige Mehrheit von 330 der 550 Abgeordneten. Die AKP konnte dabei auf Stimmen aus der ultranationalistischen MHP bauen: In der kleinsten der drei Oppositionsparteien scheint eine Mehrheit die Reform zu unterstützen.

In der Nacht zu Montag beendete das Parlament die erste Wahlrunde. Am kommenden Mittwoch soll die entscheidende zweite Runde im Parlament beginnen, an deren Ende nach derzeitiger Planung schon am Samstag die Abstimmung über das Gesamtpaket ...

