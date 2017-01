Phlexglobal, ein führender innovativer Spezialanbieter von Technologie und Dienstleistungen im Bereich elektronische Trial Master File (eTMF) für die Biowissenschaftsbranche, gibt erfreut bekannt, dass die in Chapel Hill im US-Bundesstaat North Carolina ansässige Vertragsforschungsorganisation (CRO) Rho, Inc. (Rho) PhlexEview4 als bevorzugte eTMF-Lösung implementiert hat. PhlexEview4 wird über eine private Cloud als SaaS-Modell (Software as a Service) bereitgestellt und soll die gewerblichen und staatlichen Kunden von Rho durch größere Transparenz und verbesserten Zugang zu wichtigen Dokumenten unterstützen. Hinzu kommen die Messwerte bezüglich der Vollständigkeit und Bereitschaft der TMF. PhlexEview bietet ein marktführendes System für das vollumfängliche Management der TMF der Kunden von Rho und dient dem unternehmensweit verfolgten Ziel, die Durchführung klinischer Studien zu verbessern und zu beschleunigen.

PhlexEview ist die marktführende auflagenkonforme, gehostete Lösung von Phlexglobal für die Verwaltung, Organisation und Darstellung von TMF-Dokumenten. Die innovativen Lösungen und Funktionen von PhlexEview4 verbessern Arbeitsabläufe und steigern die Effizienz über die gesamten Kernfunktionalitäten vom Studienaufbau bis hin zur elektronischen Archivierung.

Die Technologie von Phlexglobal und die einzigartige Spannweite seiner marktführenden TMF-Managementlösungen, organisatorischen Vermögenswerte und Compliance-Funktionen werden sich bei Rho unmittelbar auf die folgenden Aspekte auswirken: wirksamere Zusammenarbeit mit dem breit gefächerten Spektrum von TMF-Beteiligten; verbesserte Qualität, zeitgerechte Abwicklung, Transparenz und Übersicht durch einen zentralisierten Überblick über die TMF zur Verringerung auflagenbezogener Risiken; Unterstützung der Inspektionsbereitschaft insgesamt. Rho unterstützt die Branche auf einzigartige Weise mit einem erfahrenen, kreativen Team von Problemlösern, die auf der Basis eines einzigartigen Teamansatzes herausragende Dienstleistungen für die klinische Arzneimittelentwicklung bieten. Hierbei steht Zusammenarbeit im Mittelpunkt, um den Ablauf von klinischen Studien und Programmen reibungsloser und effizienter zu gestalten.

"Die Auswahl eines eTMF-Systems war von strategischer Bedeutung für Rho, denn damit wollen wir unseren Kunden mehr Wert bieten. Ausschlaggebend bei unserer Entscheidung für Phlexglobal waren die deutliche TMF-Kompetenz der Teams dieses Unternehmens und die überlegenen Funktionen von PhlexEview4. Dieses unterstützt kollaborative Partnerschaften mit unseren Kunden und versetzt uns in die Lage, diesen einen umfassenden TMF-Überblick und höherwertige Studienergebnisse zu ermöglichen", erklärte Laura Helms Reece, Co-Chief Executive Officer bei Rho.

Nach einem strengen Due-Diligence-Verfahren und einer komplexen Implementierungsphase wurde PhlexEview Ende Oktober 2016 live geschaltet. Die Schulung der 300 Nutzer macht gute Fortschritte und letzten Endes sollen bis zu 100 aktive Studien in PhlexEview verfügbar sein.

"Rho hat ein gründliches Anbieterauswahlverfahren durchgeführt, da dieses Projekt für die Transformation des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist. Phlexglobal erwies sich aus mehreren Gründen als der richtige Partner: 1) Unsere Teams passen kulturell bestens zusammen und wir teilen eine Leidenschaft für eTMF-Spitzenleistungen, 2) die erfolgreiche Durchführung ist den Kompetenzen von Phlexglobal zu verdanken und 3) das Unternehmen hat sich bei der Durchführung und wirksamen Zusammenarbeit bestens bewährt. Phlexglobal hat sich unsere Wünsche und Anforderungen genau angehört was nach unserer Erfahrung mit Software-Anbietern durchaus nicht an der Tagesordnung ist", so Doug Baldwin, Technical Operations Service Leader bei Rho.

Wir freuen uns sehr, dass wir nun der langfristige eTMF-Partner von Rho sind und dem Unternehmen PhlexEview als eTMF-Managementsystem bereitstellen. Alle unsere Partnerschaften basieren auf gegenseitig nutzbringenden Ergebnissen und Rho war Phlexglobal behilflich, der Branche eine richtungweisende Lösung anzubieten, ebenso wie wir dem Unternehmen einen wichtigen Wettbewerbsvorteil bieten konnten. Wir werden weiterhin partnerschaftlich mit Rho zusammenarbeiten, um eine sich immer weiterentwickelnde Lösung bereitzustellen und zu gewährleisten, dass PhlexEview weiterhin die geschäftlichen und Kundenanforderungen des Unternehmens erfüllt", so Rick Riegel, CEO von Phlexglobal.

Über Phlexglobal

Phlexglobal ist ein Spezialanbieter von technologiebasierten Dokumentmanagementlösungen rund um Trial Master File (TMF eTMF) sowie weiteren Supportdiensten. Das Unternehmen bietet eine einmalige Kombination aus Sachkenntnissen in den Bereichen klinische Studien, Dokumentmanagement, Regulierungspraktiken und Technik, um eine Reihe von flexiblen, zielgerichteten Lösungen bereitstellen zu können, die den Geschäftsbedürfnissen Rechnung tragen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.phlexglobal.com

Über Rho

Rho ist ein privates Auftragsforschungsunternehmen (CRO) mit Sitz in Chapel Hill, North Carolina/USA, das den kompletten Prozess der Arzneimittelentwicklung mit einem lückenlosen Dienstleistungsangebot abdeckt. Seit über 32 Jahren ist Rho ein bewährter Partner diverser branchenführender Pharmagesellschaften, Biotech-Unternehmen und Hersteller medizinischer Geräte sowie wissenschaftlicher und staatlicher Organisationen. Der Leistungsanspruch, die innovativen Technologien und medizinische Kompetenz des Unternehmens verkürzen die Markteinführungszeit, steigern die Investitionsrenditen und führen zu einer hervorragenden Kundenerfahrung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rhoworld.com

