Die Grünen sind einer Umfrage zufolge so schwach wie seit fünf Jahren nicht mehr. Die AfD bleibt zweistellig, verliert aber auch deutlich.

Die Grünen verlieren laut Reuters weiter in der Wählergunst und sind so schwach wie seit fünf Jahren nicht mehr. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Partei auf 8,5 Prozent, ergab der Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung. Das sind 0,5 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche und der niedrigste von Insa gemessene Wert seit März 2012. Auf CDU/CSU entfielen dem Bericht nach 33,5 Prozent, ein Plus von 1,5 Punkten zur Vorwoche. Die FDP gewinnt einen halben Punkt hinzu auf 7,5 Prozent. Verluste hinnehmen muss die AfD, die um eineinhalb Punkte auf 13,5 Prozent zurückfällt. Die SPD mit 21 Prozent und die Linke mit elf Prozent halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche. "Ohne die Union kann aktuell keine Regierung gebildet werden. Die Grünen sind wieder so schwach wie bei der Bundestagswahl 2013", sagte Insa-Chef Hermann Binkert der Zeitung.

