Nach Syrien droht nun in Libyen ein Stellvertreter-Krieg um Öl und Pipelines. Das Land ist gespalten zwischen Söldner-Verbänden, die von verschiedenen ausländischen Staaten in den Kampf geschickt werden.

In Libyen gibt es derzeit fünf Organisationen, die den internen Konflikt austragen. Der "Council of Deputies", dessen Zentrale sich in Tobruk befindet. Der Vorsitzende der Organisation ist Aguila Saleh Issa. Der militärische Arm der Gruppe wird angeführt von General Khalifa Haftar, der von Russland aktiv unterstützt wird, berichtet Bloomberg. Doch auch Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützen Haftar, berichtet der href="https://www.theguardian.com/world/2016/may/16/world-powers-prepared-arm-un-backed-libyan-government" target="_blank" rel="nofollow" ...

