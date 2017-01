Die Börsen in Europa beginnen mit der Antizipation des Austritts von Großbritannien aus der EU. Die Unterstützung von Donald Trump für die Briten führt zu einiger Nervosität.

Die Aktien der italienischen Banken standen am Montag auf den Verkaufszetteln und verloren im Schnitt 1,7 Prozent. Die kanadische Rating-Agentur DBRS hatte die Bonitätsnote des Landes auf "BBB" von "A" gesenkt. Händler warnten, für die ohnehin teils in Schieflage operierenden Banken des Landes erhöhe das die Probleme. Der Mailänder Leitindex verlor mit 1,2 Prozent mehr als Dax und EuroStoxx50. Im Dax zählten Deutsche Bank und Commerzbank mit Kursverlusten von über zwei Prozent zu den größten Verlierern. Lachende Gesichter dagegen bei den Aktionären von Essilor und Luxottica: Die geplante 46 Milliarden Euro schwere Fusion des Brillenglas-Spezialisten mit dem Brillenhersteller löste einen Run auf beide Titel aus. Essilor stiegen in Paris um knapp 19 Prozent - so viel wie noch nie. In Mailand steuerten Luxottica mit einem Kursplus von etwa 15 Prozent auf den größten Tagesgewinn seit rund 17 Jahren zu. Analysten sagten millionenschwere Synergieeffekte voraus. Dax ...

