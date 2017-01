In der zweiten Woche des neuen Jahres gibt es am Speisekartoffelmarkt in Mecklenburg - Vorpommern keine wesentlichen Veränderungen. Vereinzelt hoben einzelne Marktteilnehmer die Erzeugerpreise auf das derzeit übliche Niveau an. Mit einigen Handelsketten hatten die Packer die Preise bereits Ende des vergangenen Jahres bis zur 4. Kalenderwoche festgezurrt. Bildquelle:...

