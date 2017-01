Dann geht das Möhrenforum im Januar 2017 mit Themen rund um den Anbau und die Vermarktung von Möhren in seine 7. Runde. Am 19. und 20. Januar 2017 trifft sich die Möhrenwelt in St. Martin in der Südpfalz. Dort geht es darum, Technik für die Möhrenproduktion und Möhrenlagerung richtig zu nutzen und die optimalen Rahmenbedingungen für das Möhrenwachstum...

Den vollständigen Artikel lesen ...