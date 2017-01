Wichtige Etappe der internationalen Promotionstour der italienischen Obst- und Gemüsemesse: Macfrut wurde in China, dem Partnerland der Auflage 2017, präsentiert. Foto © Macfrut 2017, die internationale Roadshow hat China erreicht In den letzten Tagen fand in der italienischen Botschaft in Peking das Präsentationstreffen von Macfrut 2017 statt, der internationalen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...