Conquest hat einen Fonds für erneuerbare Energie mit der Bezeichnung "Conquest Renewable Yield Europe" ins Leben gerufen, der speziell auf Erwerb und Verwaltung von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen fokussiert ist. Die Vermögenswerte sollen zunächst aus Partnerschaften stammen, die mit großen, bekannten Akteuren im Bereich erneuerbare Energie unterzeichnet werden. Conquest geht davon aus, dass die aktuellen Trends zu Infrastrukturinvestitionen anhalten bzw. sich beschleunigen werden, die insbesondere von Bedenken hinsichtlich Klimawandel und durch verbesserte Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten angetrieben werden. Und damit erhöht sich der Kapitalbedarf zur Finanzierung des zunehmend stärkeren Sektors der grünen Energie.

Der Fonds "Conquest Renewable Yield Europe" beruht auf einer 20-jährigen Buy-and-Hold-Investitionsempfehlung, die auf 30 Jahre verlängert werden kann. Das Kapital wird für den Erwerb von Anlagen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie mit einem Profil "baubereit" oder "Industriebrache" verwendet und soll Investoren einen langfristigen, inflationsverknüpften Jahresertrag einbringen. Die Investitionen des Fonds erfolgen auf schuldenfreier bzw. schuldenbegrenzter Equity-Basis über ein Spektrum von Vermögenswerten der erneuerbaren Energie in OECD-Ländern. Die Mehrzahl der Anlagen sollen sich auf Sonnen-, PV- und Windenergie in Westeuropa beziehen.

Conquest hat im Lauf der Jahre anerkannte Kompetenzen im Infrastrukturinvestment-Sektor aufgebaut. Seit 2011 beteiligen sich die Beratungs- und Vermögensverwaltungsteams des Unternehmens aktiv bzw. in beratender Kapazität an der Umsetzung maßgeschneiderter Finanzierungsplattformen und Lösungen für erneuerbare Energieprojekte in diversen geografischen Gebieten, darunter Europa und die USA bis hin zu Indien und Australien.

In einem volatilen Markt mit historisch niedrigen langfristigen Erträgen bei Staatsanleihen stehen institutionelle Investoren weltweit vor einer Herausforderung, wenn sie die Anforderungen ausgeglichener Aktiva und Passiva erfüllen wollen. Der Sektor der Anlagen für alternative Energien bietet zunehmend Möglichkeiten für weniger korrelierte, inflationsverknüpfte und langfristige Erträge.

Über Conquest: Conquest ist ein unabhängiger Investment-Banking-Berater und Vermögensverwalter mit beträchtlichen Kompetenzen in einem breit gefächerten Spektrum internationaler Transaktionen und strategischer Situationen. Kunden und Anleger vertrauen darauf, dass Conquest durchdachte, maßgeschneiderte Lösungen bereitstellt, die sie ihren strategischen und finanziellen Zielen näher bringen.

