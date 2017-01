Äußerungen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump zu wirtschaftspolitischen Plänen sind an der Börse in Japan nicht gut angekommen. Die Anleger in Tokio schauen zudem skeptisch auf die EU.

Zunehmende Verunsicherung über den Kurs der US-Politik unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump hat die Aktienmärkte in Japan belastet. Auch die Möglichkeit, dass Großbritannien bei einem Austritt aus der Europäischen Union auf den Zugang zum EU-Binnenmarkt verzichten könnte, dämpfte die Stimmung.

"Europa bestimmt heute die Schlagzeilen, und der Fokus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...