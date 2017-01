FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Andrej Holms Rücktritt:

" Holm [war] nicht mehr zu retten. Und irgendwie passt sein Fall zur rot-rot-grünen Koalition. Man wollte einen Neuanfang wagen und Modell für den Bund sein - und kocht eben doch nur mit Wasser. ... Nun sagt die Linke, die an Holm festhielt ..., man hätte vielleicht vorher in die Akten schauen sollen. Tatsächlich: Das sollte man auch bei Großbaustellen. Da kann sich ... Berlin auf einiges gefasst machen. Andererseits ist es wahrlich verfrüht zu sagen, ... die Stadt stehe nun am Abgrund. Da steht die einstige Frontstadt eigentlich immer. Die drei Parteien wollen diese Koalition. An der Personalie Holm dürfte ja wohl kaum eine mieterfreundliche Politik scheitern .... Die Forderung nach "Augenhöhe" in der Koalition kann jedenfalls nicht darüber hinwegtäuschen, dass der "Regierende" weiterhin seinem Amt alle Ehre machen muss."/DP/he

