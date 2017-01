Dierikon, 17. Januar 2017

Erste Informationen zum Geschäftsjahr 2016

Bestellungseingang und Umsatz auf hohem Niveau

Die Komax Gruppe verzeichnete im Geschäftsjahr 2016 einen Bestellungseingang von CHF 370.2 Millionen und übertraf damit das Vorjahresergebnis (CHF 348.4 Millionen) um 6.3%. Auch der Umsatz wuchs deutlich: um ca. 18% auf rund CHF 370 Millionen. Aufgrund des Verkaufs von Komax Medtech im Verlauf des Jahres 2016 ist der Beitrag dieser Business Unit nicht mehr in den Zahlen enthalten; die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht werden anlässlich der Medien- und Analystenkonferenz am 21. März 2017 veröffentlicht.

Der Bestellungseingang war im 2. Halbjahr 2016 (CHF 195.9 Millionen) deutlich höher als im 1. Halbjahr 2016 (CHF 174.4 Millionen). Dies hing vor allem damit zusammen, dass die Kunden bereits Ende 2015 einige Bestellungen für das 1. Halbjahr 2016 ausgelöst hatten. Der Umsatz wuchs in der zweiten Jahreshälfte 2016 ebenfalls stärker als in der ersten.

Mit den 2016 getätigten Akquisitionen (Thonauer Gruppe, SLE Electronics USA, Ondal Tape Processing und Kabatec) hat Komax einen weiteren Schritt getan, um ihren Kunden die gesamte Lösungspalette entlang der Wertschöpfungskette anbieten zu können. Diese Erweiterung des Produktangebots wirkte sich auch auf die vorliegenden Zahlen sowie auf die Kostensituation aus.

Die Dynamik in der Automobilindustrie, dem Hauptabsatzmarkt der Komax Gruppe, war im Geschäftsjahr 2016 weiterhin hoch und dürfte sich 2017 fortsetzen. Sowohl die kontinuierlich steigende Anzahl produzierter Fahrzeuge als auch die immer grösser werdende Menge an zu verarbeitenden Kabeln in den einzelnen Fahrzeugen sind positive Trends für Komax. Da zudem der Druck auf die Kabelverarbeiter steigt, die Automatisierung der Prozesse weiter voranzutreiben, ist Komax mit seiner breiten, innovativen Lösungspalette gut positioniert.

Roger Müller

Head Investor Relations / Corporate Communications

Tel. +41 41 455 06 16

(roger.mueller@komaxgroup.com: mailto:roger.mueller@komaxgroup.com)

Medien-/Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 21. März 2017 Generalversammlung 12. Mai 2017 Halbjahresresultate 24. August 2017 Erste Informationen zum Geschäftsjahr 2017 23. Januar 2018

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit rund 1600 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in rund 60 Ländern.