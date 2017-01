Interroll stärkt Präsenz in Amerika und öffnet Geschäftsstelle in Mexiko

Sant'Antonino, Schweiz, Januar 2017 - Interroll, der weltweit führende Hersteller von Schlüsselprodukten für die innerbetriebliche Logistik, öffnet im Januar seine neue Filiale in Mexiko. Ziel der Gründung einer Geschäftsstelle in Mexiko-Stadt ist es, noch stärker Fuß zu fassen auf dem drittgrößten Markt auf dem Kontinent und, mit seinen engen Verbindungen in die Vereinigten Staaten, das Potential dieses schnell wachsenden Markts besser zu entwickeln.

"Was die positive Entwicklung von Interroll in Amerika, unsere engen Kundenbeziehungen in verschiedenen Industriebereichen und das Wachstum und die Bedeutung des mexikanischen Markts angeht, sind wir schon seit vielen Jahren erfolgreich. Die Eröffnung unseres eigenen dedizierten Verkaufsbüros ist einfach der nächste logische Schritt," sagt Tim McGill, Präsident der amerikanischen Aktivitäten und geschäftsführender Vizepräsident der weltweiten Interroll-Gruppe. Interroll betreibt bereits seine eigenen Produktions- und Verkaufszentren in den Vereinigten Staaten, Brasilien und Kanada. Zusätzlich zu großen Kfz-Unternehmen und Flughäfen gehören zu den Endkunden von Interroll in Amerika Kurier- und Postdienste, Nahrungsmittel- und E-Commerce-Unternehmen.

Mit einer Bevölkerung von mehr als 120 Millionen Menschen gehört Mexiko zu den Top-15-Volkswirtschaften weltweit und seine Wirtschaft bewegt sich verstärkt hin zur Produktion. Das Unternehmen hat sehr enge Beziehungen in die Vereinigten Staaten, seinen größten Ex- und Importpartner. Zahllose multinationale amerikanische, europäische und asiatische Unternehmen haben Anlagen in Mexiko. Das ist der Grund, weshalb Interroll hervorragende Gelegenheiten in der Kfz-Industrie, im Distributions-/Getränkesektor und im E-Commerce in einem schnell wachsenden Markt sieht. In den vergangenen Jahren wurde Mexiko zum drittgrößten Markt in Amerika in diesen Industrien. McGill beschreibt die Kundenvorteile des Unternehmensangebots wie folgt: "Interrolls Produkte, Innovationen und Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Leistung durch Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ihrer Materialhandhabungsprozessen zu steigern."

Bereits im Jahr 2013 hat Interroll seine Präsenz nach Amerika ausgedehnt, als das Unternehmen den Gurtkurvenhersteller Portec in den Vereinigten Staaten aufgekauft hat. Der Standort in Cañon City, Colorado, ist nun das einzige nicht-europäische Center of Excellence der Gruppe. Das Unternehmen hat auch Produktions- und Verkaufszentren in Atlanta und Wilmington und produziert lokal für den kanadischen und den brasilianischen Markt. In lokalen Währungen wachsen die Einnahmen von Interroll in der Region Americas um 19 Prozent im Jahr 2015. Der Anteil der Region an den Gesamteinnahmen liegt bei 27 Prozent.



Liczy Pallares wird die neue Managerin in der mexikanischen Filiale sein. Die in Kolumbien geborene Pallares war zuletzt Key Account Manager mit Zuständigkeit für Lateinamerika. Der neue Standort befindet sich zentral in Mexiko-Stadt.

Kontakt:

Jens Karolyi

Interroll (Schweiz) AG

SVP Corporate Marketing & Culture

Via Gorelle 3 â"‚ 6592 Sant'Antonino â"‚ Schweiz

+41 91 850 25 69

Investor.relations@interroll.com

www.interroll.com

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von hochqualitativen Schlüsselprodukten und Dienstleistungen für die innerbetriebliche Logistik. Das Unternehmen beliefert rund 23.000 Kunden (Systemintegratoren und Anlagenbauer) weltweit mit einem breiten Sortiment in den vier Produktgruppen "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet & Carton Flow" (Fliesslager). Kernindustrien sind Kurier-, Express- und Postdienste, Flughäfen, die Lebensmittelverarbeitung sowie Distribution und weitere Industrien. Interroll-Produkte sind unter anderem im Einsatz bei führenden Weltmarken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, Coop, DHL, FedEx, Peugeot, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Yamaha. Interroll engagiert sich in globalen Forschungsprojekten im Bereich der Logistikeffizienz und unterstützt Industrieverbände aktiv bei der Entwicklung von Normen. Mit Hauptsitz in Sant'Antonino, Schweiz, verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit rund 2.000 Mitarbeitenden. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet und im SPI Index vertreten