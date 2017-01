The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.01.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2BN9R0 IKB DT.IND.BK.MTN 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2BN9S8 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CM28 DZ BANK CLN E.9188 BD00 BON EUR N

CA XFRA US370334BZ69 GENL MILLS 2027 BD00 BON USD N

CA XFRA US37045XBR61 GM FINANCIAL 2022 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US37045XBS45 GM FINANCIAL 17/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US50064FAM68 KOREA 17/27 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0307996586 STATE BANK OF IND.07/UND. BD00 BON USD N

CA XFRA XS1216623022 RELIANCE COMMUNICAT.15/20 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1274011102 ICICI BK(DB BR.) 15/20MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1394068693 OLAM INTL 16/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1533928971 WPC EUROBOND 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1548943221 CLOSE BROTH. GRP 17/27 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1551501577 FMO-N.FIN.-M.O. 17/20 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS1551675488 LANDWIRT.R.BK 17/24DL MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1551677344 AFR. DEV. BK 17/21 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1551727974 NED.WATERSCH. 17/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1551747659 RABOBK NEDERLD 17/22 MTN BD01 BON NOK N

CA XFRA XS1551761569 BK OF CYPRUS 17/27 FLRMTN BD01 BON EUR N

CA NLR XFRA AU000000AJC0 ACACIA COAL LTD EQ00 EQU EUR N

CA SVM XFRA AU000000SVM6 SOVEREIGN METALS LTD EQ00 EQU EUR N

CA 78M XFRA CA60252Q1019 MINAURUM GOLD INC. EQ00 EQU EUR N

CA LCEU XFRA FR0010655597 BNP P.E.L.CARB.100 EURCEO EQ00 EQU EUR Y